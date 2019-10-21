Aleyna Tilki 36 bin TL'lik elbise giydi
Moda tasarımcısı Gülnur Güneş ile iş adamı Yiğit Doğan Çelik dünyaevine girdi. Four Seasons'ta gerçekleşen görkemli düğüne; sanat, siyaset ve iş dünyası akın etti
Her yaptığı olay yaratan Aleyna Tilki, bu kez de kıyafet seçimi ile magazin gündemine geldi.
Popun asi kızı, Gülnur Güneş-Yiğit Doğan Çelik düğününde, 36 bin TL'lik Versace marka elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı.
Aleyna Tilki'nin Gucci marka ayakkabısı 7 bin, Tory Burch marka kolyesi ise bin liraydı.19 yaşındaki şarkıcı, şıklığıyla tam not aldı.
Düğünde buluştular
Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş, sevgilisi Aleyna Tilki ile görüntü vermekten kaçındı. (Takvim)