Aleyna Tilki Amerika'da ev arıyor

Eğitimine Amerika'da devam edecek olan Aleyna Tilki bir aile dostlarının yanında kalıyor. Tilki kendisine kiralık ev bakmaya başkadı

13 Ekim 2019, Pazar 08:00
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Aleyna Tilki Amerika'da ev arıyor

Aleyna Tilki eğitimine devam etmek amacıyla geçtiğimiz hafta Amerika’ya gitti.

Şimdilik yakın bir aile dostlarının yanına yerleşti.

Uzun süre Amerika’da kalmak istediği için kiralık ev aramaya başladı.

Yılbaşında gelecek

Tanıdıklarına haber verdi. Annesi Havva Özel de önümüzdeki günlerde yanına gidecek.

19 yaşındaki şarkıcı, Türkiye’ye sadece yılbaşında vereceği konser için gelecek.

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