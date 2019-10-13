Aleyna Tilki Amerika'da ev arıyor
Eğitimine Amerika'da devam edecek olan Aleyna Tilki bir aile dostlarının yanında kalıyor. Tilki kendisine kiralık ev bakmaya başkadı
Aleyna Tilki eğitimine devam etmek amacıyla geçtiğimiz hafta Amerika’ya gitti.
Şimdilik yakın bir aile dostlarının yanına yerleşti.
Uzun süre Amerika’da kalmak istediği için kiralık ev aramaya başladı.
Yılbaşında gelecek
Tanıdıklarına haber verdi. Annesi Havva Özel de önümüzdeki günlerde yanına gidecek.
19 yaşındaki şarkıcı, Türkiye’ye sadece yılbaşında vereceği konser için gelecek.