Magazin Aleyna Tilki çalışmalara başladı

Aleyna Tilki çalışmalara başladı

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Aleyna Tilki çalışmalara başladı

Geçtiğimiz aylarda müzik çalışmaları için İngiltere’ye uçan Aleyna Tilki, önceki gün İstanbul’a döndü. Levent’te yer alan bir AVM’de objektiflere yansıyan Aleyna Tilki müzik çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

02 Aralık 2021, Perşembe 17:14 Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki, yabancı şarkı çalışması için hem yurt içi hem de yurt dışından son derece olumlu tepkiler ve geri dönüşler aldığını söyledi. Yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten şarkıcı, "Şimdi Türkçe şarkım için çalışmalara başladık. Tahminim 2022 yılının başında yeni şarkı ve şarkılarım farklı zamanlarda çıkmış olacak. Ama dediğim gibi henüz netleşen bir tarih yok" dedi.

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