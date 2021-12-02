Aleyna Tilki çalışmalara başladı

Aleyna Tilki, yabancı şarkı çalışması için hem yurt içi hem de yurt dışından son derece olumlu tepkiler ve geri dönüşler aldığını söyledi. Yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten şarkıcı, "Şimdi Türkçe şarkım için çalışmalara başladık. Tahminim 2022 yılının başında yeni şarkı ve şarkılarım farklı zamanlarda çıkmış olacak. Ama dediğim gibi henüz netleşen bir tarih yok" dedi.