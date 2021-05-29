Magazin Aleyna Tilki hangi reklamda?

Aleyna Tilki hangi reklamda?

Magazin

Aleyna Tilki hangi reklamda?

Türkiye’de müzik sektörünün yıldız ismi, yaptığı tüm işlerle başarı ve rekora koşan Aleyna Tilki, dünya yıldızları yolunda bir ilke daha imza atıyor. Türkiye’de bir müzik starı ve TikTok fenomenleri, ünlü markanın reklamı için ilk kez birlikte kamera karşısına geçiyor.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 03:54 Son Güncelleme:
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Bu projede yer almaktan heyecan duyduğunu söyleyen Aleyna Tilki, “Benim de çok sevdiğim, Türkiye’nin önemli, lezzetli ve sağlıklı markalarından biri olan DİMES ile TikTok’un en sevilen isimleriyle heyecan veren bir projenin hazırlıkları içerisindeyiz. Altı aydır bu proje için hazırlanıyoruz, çalışıyoruz. Bu projeyi benim için cazip kılan DİMES’in yeniliklere çok açık ve yerli bir marka olması ve ülkemizi temsil etmesi. Projemiz, Türkiye’de bir ilk olacak ve çok yankı yapacak. Reklam müziğinin yanı sıra yaza damga vuracak bir de video klip hazırlıyoruz.” dedi.

Reklam filminde Aleyna Tilki’ye, 7.3 milyon takipçiye sahip mavi tikli fenomeni Cemre Solmaz ve 5.1 milyon takipçiye sahip mavi tikli fenomen Buse Korkmaz’ın yanı sıra çok sevilen 6 TikTok fenomeni de eşlik ediyor. Reklamania Creative’in kreatifini ve prodüksiyonunu üstlendiği DİMES & ALEYNA projesinde, ajansın bünyesinde bulunan Cats &Dogs yetenek ve dijital ajansı TikTok fenomenleri iş birliğini sağlıyor. Hazırlanan reklam filminin, Temmuz ayında gösterime girmesi planlanıyor.

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