Şöhrete kavuştuğundan beri ilk kez Bodrum'a giden genç popçu tüm plajın dikkatini çekti.

Aleyna Tilki'nin kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerine ise takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

'O SEN OLMASAN BARİ'

Bazı takipçiler, görüntülerdeki kişinin Aleyna Tilki olmadığını iddia etti.

Bazı takipçiler ise 'Aleyna kilo almış', 'Kliplerdeki o fizik nerede?', 'Aldığın o kiloları geri ver lütfen', 'O sen olmasan bari' gibi yorumlar yaptı.

Aleyna Tilki plajda tüm dikkatleri üzerine çekti.

ALEYNA'DAN CEVAP GELDİ

Aleyna Tilki 'kilolu' yorumlarına şu yanıtı verdi: ''Boyumuz uzun, yanımızdakiler biraz küçük çıkıyor diye kilolu diyorlar. Kimsenin ölçülerine göre beni kıyaslamayın, bu Aleyna Tilki’ye özgü has ölçü. Zayıf ya da kalın değilim. Ben Aleyna Tilki’yim.''

Öte yandan Tilki, sahne öncesinde, plajda böyle dans etti.











