Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen 19 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu defa da Cadılar Bayramı için giydiği kostümü takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafının altına "Halloween'de Aleyna Tilki oldum" yazan şarkıcıya binlerce beğeni geldi.

Her paylaşımıyla kendinden söz ettirmeyi başaran Tilki yine çok konuşalacak.

Aleyna Tilki'ye gelen mesajlardan bazıları:

- Biri bu kızı durdursun.

- Ne yapıyorsunuz Aleyna hanım, bu ne güzellik.

- Halloween'de çirkin oluyorlar ama sen daha güzelsin herzamankinden

"Zirvede sıkılıyorum"

Önceki paylaşımlarından birinde fotoğrafın altına yazdığı mesaj olay olmuştu.

19 yaşındaki şarkıcı yerde otururken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp, altına "Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil, sıkılıyorum" notunu düşmüştü. Aleyna Tilki'nin, bu sözleri ile diğer popçulara gönderme yaptığı iddia edilmişti.





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