Magazin Aleyna Tilki jakuzide poz verdi

Aleyna Tilki jakuzide poz verdi

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Aleyna Tilki jakuzide poz verdi

Her paylaşımı olay olan genç şarkıcı Aleyna Tilki jakuzi pozuyla yine olay yarattı. Tilki'nin paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

17 Nisan 2020, Cuma 07:53 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınından korunmak için karantinada olan Aleyna Tilki'den yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Jakuzide kıyafetleriyle poz veren sanatçının paylaşımına binlerce yorum geldi. Aleyna'nın Jakuzinin kenarına dizdiği oyuncakları ise dikkatlerden kaçmadı.

Bir takipçisi "Evde kal da böyle kalma" yorumu yaparken bir diğer takipçisi "Bir Aleyna Tilki klasiği" yorumunu yaptı. İşte Aleyna'ya gelen yorumlardan bazıları:

- Çok güzelsin ya

- Bizde küvet yok duşa kabin

- Güzeller içinden bir seni seçtim, kalbimi sana ben sana verdim

- Dikeni zehirli yalnız çiçek

- Leopar çok yakışıyor

- Hiçbir şiirin içinde bu kız gibi sanat yok

20. yaşa özel direk dansı

Aleyna Tilki doğum gününde direk dansı yaptığı fotoğrafı ile de çok konuşulmuştu. Şarkıcı, 2 yıl önce 1.8 milyon TL kazandığı reklam filminde de direk dansı yapmıştı. Bunun için 15 gün ders almıştı.


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