19 yaşındaki Aleyna Tilki, kardeşi Ayça Tilki'nin doğum günü için önceki gün Çırağan Sarayı'nda oda kapattı.

Genç şarkıcı, 15 yaşına giren kardeşinin doğum günü şerefi için düzenlediği partide hiçbir masraftan kaçınmadı.

Tilki'nin organizasyon ve otel masrafı için toplam 20 bin lira harcadığı öğrenildi.

ABLASININ İZİNDEN GİTMEYE HAZIRLANIYOR

Bu arada Ayça Tilki, Masal Şatosu: Sihirli Davet filmiyle oyunculuğa adım attı.

Masal Şatosu: Sihirli Davet filminde ünlü YouTuber'lar Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban ile birlikte rol alan Ayça Tilki'nin ilk oyunculuk deneyimi için teklifi ablasının da Türkiye'yle buluşmasını sağlayan yapımcı Samsun Demir yaptı.

Oyunculuk ile gösteri dünyasına adım atan Ayça Tilki, geçen gün Hürriyet'e verdiği röportajda ileride şarkıcılık yapacağını, yakın zamanda da ablasıyla düet yapacaklarını açıkladı.