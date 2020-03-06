Aleyna Tilki: Şarkım kaliteli bir tabaka için

1) Söz-müziğine imza attığınız ‘Yalan’ şarkınız eleştiri aldı, beğenilmedi. Ne düşünüyorsunuz?

Evet, çok dinlenmediğini kabul ediyorum. Zaten her kesime, genele uyacak bir şarkı yapmadım. ‘Yalan’ çok kaliteli bir tabaka için. Onlar beni anladı. Zevklerini beğendiğim insanların şarkıya onay vermesi benim için yeterli.

2) Anneniz, Demet Akalın için ‘Kızımı kıskanıyorlar, teyze’ dedi. Ailenizi ‘polemiğe girmeyin’ diye uyardınız mı?

Her anne-baba çocuğuna karışır. Bir yanlış olduğunda aramızda konuşuyoruz tabi. Onlar bizim gibi profesyonel değiller. Bazı şeylerin nereye gideceğini düşünemiyorlar işte.

3) Kıyafetlerinize ayda 100 bin TL harcadığınız, marka düşkünü olduğunuz konuşuluyor, doğru mu?

Sponsor karşılığı bedava diye kıyafet giymem. Alın terimle kazanıyor, beğendiğim parçaları alıyorum. Bu kadar çalışmaya hakkım değil mi?