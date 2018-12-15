Aleyna Tilki şiir kitabı çıkarıyor
'Cevapsız Çınlama', 'Sen Olsan Bari, 'Yalnız Çiçek ve 'Dipsiz Kuyum' şarkıları büyük beğeni toplayan Aleyna Tilki, yakında şiir kitabı çıkaracağını açıkladı
Önceki gün Twitter'da 'Aç Balerin' adlı şiirini paylaşan Aleyna Tilki'nin 'zarafet' yerine yanlışlıkla 'zerafet' yazması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
'AÇ BALERİN'
İşte Aleyna'nın şiiri:
"Sonra aç bir balerin gelir. Siz onun zerafetini izlerken o sizin tüm duygularınızı yer ve gider"
Aleyna'ya "Sen şarkı söyle, şairliği boşver", "Şair olsan bari", "Bir bu kalmıştı" şeklinde yorumlar geldi. (Takvim)