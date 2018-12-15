Aleyna Tilki şiir kitabı çıkarıyor

Önceki gün Twitter'da 'Aç Balerin' adlı şiirini paylaşan Aleyna Tilki'nin 'zarafet' yerine yanlışlıkla 'zerafet' yazması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

'AÇ BALERİN'

İşte Aleyna'nın şiiri:

"Sonra aç bir balerin gelir. Siz onun zerafetini izlerken o sizin tüm duygularınızı yer ve gider"

Aleyna'ya "Sen şarkı söyle, şairliği boşver", "Şair olsan bari", "Bir bu kalmıştı" şeklinde yorumlar geldi. (Takvim)



