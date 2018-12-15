Aleyna Tilki şiir kitabı çıkarıyor

'Cevapsız Çınlama', 'Sen Olsan Bari, 'Yalnız Çiçek ve 'Dipsiz Kuyum' şarkıları büyük beğeni toplayan Aleyna Tilki, yakında şiir kitabı çıkaracağını açıkladı

15 Aralık 2018, Cumartesi 15:12
A A
Aleyna Tilki şiir kitabı çıkarıyor

Önceki gün Twitter'da 'Aç Balerin' adlı şiirini paylaşan Aleyna Tilki'nin 'zarafet' yerine yanlışlıkla 'zerafet' yazması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

'AÇ BALERİN'

İşte Aleyna'nın şiiri:

"Sonra aç bir balerin gelir. Siz onun zerafetini izlerken o sizin tüm duygularınızı yer ve gider"

Aleyna'ya "Sen şarkı söyle, şairliği boşver", "Şair olsan bari", "Bir bu kalmıştı" şeklinde yorumlar geldi. (Takvim)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.