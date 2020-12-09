Aleyna Tilki sürprizini açıkladı

Yoğun bir şekilde çalıştığını ve güne neredeyse sadece beş saat uyuduğunu söyleyen Aleyna Tilki, "Şimdi setten çıktım, buraya geldim. İşlerimi halledip buradan da stüdyo gideceğim. Günde 12 saat sette, 6 saat stüdyoda oluyorum. Kalan zamanı da dinlenerek geçiriyorum" dedi.

'Yabancı şarkılardan oluşan bir albüm çıkartabiliriz'

Sevenlerine yeni yıl sürprizini de açıklayan 20 yaşındaki popçu, "2021 yılında tamamı yabancı şarkılardan oluşan bir albüm çıkartabiliriz. Henüz net değil ama olursa herkes içinde güzel bir sürpriz olur" şeklinde konuştu.







