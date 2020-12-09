Magazin Aleyna Tilki sürprizini açıkladı

Aleyna Tilki sürprizini açıkladı

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Aleyna Tilki sürprizini açıkladı

Popçu Aleyna Tilki, bir gün önce giydiği pijamaları ile tekrar Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

09 Aralık 2020, Çarşamba 13:48 Son Güncelleme:
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Yoğun bir şekilde çalıştığını ve güne neredeyse sadece beş saat uyuduğunu söyleyen Aleyna Tilki, "Şimdi setten çıktım, buraya geldim. İşlerimi halledip buradan da stüdyo gideceğim. Günde 12 saat sette, 6 saat stüdyoda oluyorum. Kalan zamanı da dinlenerek geçiriyorum" dedi.

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'Yabancı şarkılardan oluşan bir albüm çıkartabiliriz'

Sevenlerine yeni yıl sürprizini de açıklayan 20 yaşındaki popçu, "2021 yılında tamamı yabancı şarkılardan oluşan bir albüm çıkartabiliriz. Henüz net değil ama olursa herkes içinde güzel bir sürpriz olur" şeklinde konuştu.


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