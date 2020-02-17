Magazin Aleyna Tilki ve Aynur Aydın neden küstü?

Aleyna Tilki ve Aynur Aydın neden küstü?

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Aleyna Tilki ve Aynur Aydın neden küstü?

Bir ara aralarından su sızmayan ikili Aynur Aydın ve Aleyna Tilki neden küstü? İşte cevabı...

17 Şubat 2020, Pazartesi 08:13 Son Güncelleme:
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Aleyna ile Aynur Aydın’ın arası geçen yaz açılmıştı. Soğukluğun nedeni; Aleyna’nın stili ve magazin açıklamaları konusunda danıştığı Aynur Aydın’ın sözünden dışarı çıkmasıydı. Aydın geçen hafta “Görüşmeme kararını ben aldım” dedi. Önceki akşam KKTC’deki Nuh’un Gemisi Hotel’de konser veren Aleyna küslük için şunları söyledi:

“Onu severim. Birbirimize büyük emek verdik. Enerji uyuşmazlığı oldu, kimyamız tutmadı. Ayrı düştük.”
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