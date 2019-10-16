Aleyna Tilki: Zirvede sıkılıyorum

Geçtiğimiz hafta eğitimi için Amerika'ya yerleşen Aleyna Tilki sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla olay yaratmaya devam ediyor.

"Zirve yeterince serseri değil"

19 yaşındaki şarkıcı yerde otururken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp, altına "Yine yerdeyim çünkü zirve yeterince serseri değil, sıkılıyorum" notunu düştü. Aleyna Tilki'nin, bu sözleri ile diğer popçulara gönderme yaptığı iddia edildi.