Sosyal medyada paylaşılan bir video üzerinden kısa süre içerisinde yüzbinlerce kişinin dikkatini çeken ve anahaber bültenlerinde bile konuşmaları haberleştirilen Atakan, şarkıcı Aleyna Tilki’nin de dikkatini çekmeyi başardı.

Henüz 10 yaşında olmasına rağmen içeriği son derece ağır kitapları okuyan ve eğitim hayatına dair yorumlarıyla dikkat çeken Atakan’ı fark eden Aleyna Tilki, hesabından minik çocuğun bir haberini paylaştı ve altına da şunları yazdı:

'Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum'

“Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan”

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