Aleyna Tilki'den şaşırtan iş ilanı
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, şimdi ise kendisine dadı aradığını duyurdu.
09 Temmuz 2021, Cuma 11:38 Son Güncelleme:
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Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca hayranı olan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Aleyna Tilki, iş hayatında asistan yerine 'dadı'yla çalışmaya karar verdiğini söyledi:
“Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey.” Aleyna Tilki’nin paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum geldi.
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