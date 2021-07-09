Magazin Aleyna Tilki'den şaşırtan iş ilanı

Aleyna Tilki'den şaşırtan iş ilanı

Magazin

Aleyna Tilki'den şaşırtan iş ilanı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, şimdi ise kendisine dadı aradığını duyurdu.

09 Temmuz 2021, Cuma 11:38 Son Güncelleme:
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Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca hayranı olan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Aleyna Tilki, iş hayatında asistan yerine 'dadı'yla çalışmaya karar verdiğini söyledi:

“Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey.” Aleyna Tilki’nin paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum geldi.

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