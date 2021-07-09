Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca hayranı olan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Aleyna Tilki, iş hayatında asistan yerine 'dadı'yla çalışmaya karar verdiğini söyledi:

“Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey.” Aleyna Tilki’nin paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum geldi.