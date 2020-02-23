Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram DM'den bir takipçiye sert çıktı. Kızıyla ilgili yapılan yorumlara sinirlenen Öztel açıklamasında "Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet denen teyze şimdi Aynur…" dedi. Havva Öztel’in bu mesajını gören Demet Akalın yaşadığı şaşkınlığı "Teyze mi? Kendi ne anlamadım. Aleyna'nın bundan haberi var mı?" sözleriyle dile getirdi.

Bundan sonra ne olacak?

Aleyna Tliki ile yakın dost olan ve Tilki’yi neredeyse tüm özel günlerine davet eden Akalın’ın bundan sonra nasıl bir tavır takınılacağı merak ediliyor.



