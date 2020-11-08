Genç şarkıcı önceki akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi. Geceden fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı. Ancak fotoğraflarda Aleyna Tilki'nin yüzündeki değişiklik dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin bu fotoğrafarı, "Photoshop mu yoksa estetik mi?" tartışmasını da beraberinde getirirken, Tilki'den henüz bir açıklama gelmedi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki kaç yaşında?

Aleyna Tilki 28 Mart 2000 doğumlu yani 20 yaşında.







