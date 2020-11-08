Magazin Aleyna Tilki'nin yüzüne ne oldu? Photoshop mu estetik mi?

Aleyna Tilki'nin yüzüne ne oldu? Photoshop mu estetik mi?

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Aleyna Tilki'nin yüzüne ne oldu? Photoshop mu estetik mi?

Geçtiğimiz günlerde sigara içerken görüntülenen ve tepki alan Aleyna Tilki'nin yüzünü görenler şaşırdı.

08 Kasım 2020, Pazar 15:32 Son Güncelleme:
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Genç şarkıcı önceki akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi. Geceden fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı. Ancak fotoğraflarda Aleyna Tilki'nin yüzündeki değişiklik dikkat çekti.

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Aleyna Tilki'nin bu fotoğrafarı, "Photoshop mu yoksa estetik mi?" tartışmasını da beraberinde getirirken, Tilki'den henüz bir açıklama gelmedi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki kaç yaşında?

Aleyna Tilki 28 Mart 2000 doğumlu yani 20 yaşında. 


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