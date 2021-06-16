Alfabeyi öğreniyorum(OYUN)

MALZEMELER

Plastik tabaklar, kartonlar, kalem, kalın ip, yapıştırıcı, makas, bant ve renkli kalemler. Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla beraber kartonların üzerlerine tüm harfleri çizip, kesiniz ya da isterseniz harfleri bir yazıcıdan bastırıp kartonlar üzerine de yapıştırabilirsiniz. Daha sonrasında yere plastik tabakları diziniz. Plastik tabakları kalın ipleri küçük küçük keserek birbirlerine bantlayınız. Çocuğunuz harfleri ve ya tabakları istediği şekilde boyayabilir. Daha sonrasında kartonlar üzerindeki harfleri karışık bir şekilde çocuğunuza veriniz. Bu harfleri alfabetik sıraya göre tabaklara yapıştırmasını isteyiniz. Unutmayınız ki bütün harfleri tek tek seslendirmesi de gerekmektedir.