Algı Eke yeni bir diziyle ekranlara dönüyor
Engin Günaydın ile Galip Derviş adlı dizide başrolü paylaşan oyuncu Algı Eke yeni bir diziyle ekranlara dönüyor.
Galip Derviş adlı dizi ile yıldızı parlayan Algı Eke, yeni bir diziyle ekranlara geliyor.
Son yıllarda sinemaya ağırlık veren Eke, 2002 yılında Kuzenlerim isimli dizi ile oyunculuğa adım atmıştı.
Senden Başka, Baba Ocağı, Düriye’nin Güğümleri, Keşanlı Ali Destanı, Annem Uyurken gibi yapımlarda farklı roller üstlenen oyuncu Eke, Engin Günaydın ile başrolünde oynadığı Galip Derviş dizisiyle akıllarda kalmıştı.
"Atiye" karakterine hayat verecek
Algı Eke, şimdilerde ise yeniden dizilere dönüyor. Kanal D için hazırlanan Hizmetçiler isimli yapımda başrolde yer alan Eke, Atiye karakterine hayat verecek.
Eke’nin rol arkadaşları arasında Servet Pandur, Gökhan Soylu ve Özer Arslan da bulunuyor.