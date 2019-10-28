Ali Atay'a bir ödül daha
Geçen mayıs ayında Tribeca Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alarak büyük bir başarıya imza atan Ali Atay, bir ödüle daha layık görüldü
Başarılı oyuncu ve yönetmen Ali Atay, 7. Boğaziçi Film Festivali'nde 'Nuh Tepesi'nde canlandırdığı karakterle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.
Cinayet Süsü vizyonda
Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği Cinayet Süsü geçen hafta vizyona girdi. Cinayet süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor.
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