Ali Atay'a bir ödül daha

Geçen mayıs ayında Tribeca Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alarak büyük bir başarıya imza atan Ali Atay, bir ödüle daha layık görüldü

28 Ekim 2019, Pazartesi 13:34 Son Güncelleme:
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Ali Atay'a bir ödül daha

Başarılı oyuncu ve yönetmen Ali Atay, 7. Boğaziçi Film Festivali'nde 'Nuh Tepesi'nde canlandırdığı karakterle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Cinayet Süsü vizyonda

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği Cinayet Süsü geçen hafta vizyona girdi. Cinayet süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor.

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