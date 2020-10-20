Magazin Ali Biçim, Mesut Can Tomay ve Nahide Babaşlı'dan Azerbeycan'a destek

Ali Biçim, Mesut Can Tomay ve Nahide Babaşlı'dan Azerbeycan'a destek

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Ali Biçim, Mesut Can Tomay ve Nahide Babaşlı'dan Azerbeycan'a destek

Azerbaycan’a bir destek de Azeri sanatçı Nahide Babaşlı, Youtube Fenomenleri Ali Biçim ve Mesut Can Tomay ’dan Mektup adlı şarkıyla geldi.

20 Ekim 2020, Salı 15:30 Son Güncelleme:
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Azerbaycan halkına destek verme amaçlı ünlü sosyal medya fenomenleri Ali Biçim ve Mesut Can Tomay ile bir araya gelen Nahide Babaşlı, 'Mektup' adlı şarkılarını yayınladılar.

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Goed Music ve Welog Music ortaklaşa yapımı ile yayınlanan "Mektup" un söz ve müziği Nahide Babaşlı’ya ait. Mektup adlı şarkının aranjörlüğünü Denizkan Boz , mix ve mastering'i ise; Buğra Kunt tarafından yapıldı.

Geliri Azerbeycan'a gönderilecek

Kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenen video klipten elde edilen gelirlerin Azerbaycan Şehit Ailelerine destek amacıyla gönderileceği duyuruldu.


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