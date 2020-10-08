Ali Edizer hakkında suç duyurusunda bulundular

ANAP Platformu üyesi bir grup Ankara Adliyesi önünde toplanarak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Mesut Yılmaz'a yönelik paylaşım yapan Edizer'e tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan avukat Özgür Salman, "Edizer, bu paylaşımında eski başbakanımızın bir an önce ölmesi temennisini belirtmiş, İmam Hatip Lisesi mezunlarını da ilgili paylaşımında gasilhanelerdeki pamuk görevlisi durumunda karikatürize etmiştir. Ülke yöneticilerinin eleştirilmesi işleyen demokrasilerde var olması gereken bir olgu; ancak hasta yatağında sağlık sorunlarıyla mücadele eden bir insana ölüm dilemek toplumda ayrımcılık yaratacağı gibi bunu başkaca kurumlara ihale etmek de genel anlamda ne toplumsal inançlara ne örf ve töreye ne de hukuk kurallarına uymaz" dedi.

Salman, bu topraklarda hastaya 'geçmiş olsun' denildiğine dikkat çekerek, "Hele bunu yapan şüphelinin doktor olması hiç kabul edilebilecek bir durum değildir. Hasta psikolojisini en çok anlamasını beklediğimiz, hastaları iyileştirmekle mükellef bir mesleğin mensubunun hastanın bir an önce ölmesini dilemesi noktasını ise hekimlik mesleğine dair mesleki ve idari kurumların takdirine bırakmaktayız. Eski GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer tarafından yapılan paylaşımların, sözünü ettiğimiz vasıfların tümünün dışındadır. Belirtilen eylemin TCK anlamında karşılığının savcılık makamında tarafsız surette değerlendirileceğine inanmaktayız" diye konuştu.

Ellerinde Mesut Yılmaz'ın fotoğraflarını taşıyan grup, açıklamanın ardından Edizer hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'hakaret' ve 'nefret, ayrımcılık' fiillerinden suç duyurusunda bulundu.

DHA