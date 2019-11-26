Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Alişan'ın Mahsun Salvoları" başlıklı yazısı şöyle:

“Ordumuz operasyondayken bir Türk bayrağı dahi paylaşmayan ve günlerce kabuğuna çekilenler, maşallah filmleri vizyona girerken saat başı paylaşım yapıyor. İyi hafta sonları diliyorum hepinize, hainler hariç.”

Alişan, 23 Kasım’da yaptığı bu paylaşımda isim vermedi ama herkes anladı kimi kastettiğini. Seren Serengil ve Yeşim Salkım’ın Gülben Ergen’e karşı yıllardır besledikleri husumetin sebebi belli; ‘gönül meselesi’ ve ötesi.

Salvo üstüne salvo

90’lı yıllarda ‘prestij kolonisi’ gibi dolaşan Mahsun-Özcan-Alişan için o günler çoktan geride kaldı. ‘Gönül kırıklığı’nın yarattığı ‘fay hattı’nı son günlerde ne tetikledi ki Alişan’dan Kırmızıgül’e salvo üstüne salvo başladı?

Yangına körükle gitmek yerine, sessizliği tercih etti

Kırmızıgül de Alişan’a aynı tonda yanıt verse, Serengil ile Salkım’ın Ergen’e açtıkları savaştan daha çok malzeme çıkar mı medyaya? Sanmıyorum.Çünkü Kırmızıgül, yangına körükle gitmek yerine, sessizliği tercih ettiği için öyle sanıyorum ki Alişan da bir müddet sonra vazgeçer bu salvo atışlarından."