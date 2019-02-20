Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın görevinden alındı. Yaşanan tren kazaları nedeniyle İsa Apaydın’ın görevinden alınacağına dair haberler yapılmıştı. TCDD Genel Müdürlüğü’ne vekaleten Ali İhsan Uygun atandı. Bu haberin ardından Ali İhsan Uygun kimdir? Hangi kurumlarda çalıştı? Soruları internette gündem oldu. İşte detaylar…

Ordulu olan Ali İhsan Uygun, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik - Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ali İhsan Uygun daha önce TCDD İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi'ydi. Ancak bu görevinden alınarak başka bir göreve verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'de Metro İstanbul Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.