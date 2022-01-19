Ali Nazik nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Ali Nazik tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin en sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün Ali Nazik tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise Ali Nazik tarifi araştırıyor. Peki, Ali Nazik nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Ali Nazik tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, yapılışı, püf noktası...
19 Ocak 2022, Çarşamba 13:48 Son Güncelleme:
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Patlıcan ve et ile hazırlanan Ali Nazik tarifi, Gaziantep yöresine ait şahane bir lezzet. Peki, Ali Nazik nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Ali Nazik tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
ALİ NAZİK TARİFİ
Ali Nazik malzemeler
- 1 kg patlıcan
- 4 diş sarımsak
- 50 ml süzme yoğurt
- 30 gram margarin
- 900 gram orta yağlı kıyma
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 sivri biber
- 1 kırmızı kapya biberi
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
- Öncelikle patlıcanları yıkayın ve üst kısımlarını çatalla delip fırında ya da ocakta közleyin.
- Közlenen patlıcanların kabuklarını soyduktan sonra, ince ince doğrayın ve bir servis tabağına alın.
- Sarımsakları ezip süzme yoğurdun içine ekleyin. Margarini bir sos tenceresinde eritin.
- Kıyma, salça ve önceden doğradığınız biberleri ekleyin. Kıymanın rengi dönene kadar iyice kavurun. Tuz ve baharatlarla tatlandırın.
- Bir servis tabağına sırasıyla közleyip doğradığınız patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıymalı harçtan koyup sıcak servis yapın.
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