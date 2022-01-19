Patlıcan ve et ile hazırlanan Ali Nazik tarifi, Gaziantep yöresine ait şahane bir lezzet. Peki, Ali Nazik nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız Ali Nazik tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ALİ NAZİK TARİFİ

Ali Nazik malzemeler

1 kg patlıcan

4 diş sarımsak

50 ml süzme yoğurt

30 gram margarin

900 gram orta yağlı kıyma

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 sivri biber

1 kırmızı kapya biberi

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

ALİ NAZİK YAPILIŞI

Öncelikle patlıcanları yıkayın ve üst kısımlarını çatalla delip fırında ya da ocakta közleyin.

Közlenen patlıcanların kabuklarını soyduktan sonra, ince ince doğrayın ve bir servis tabağına alın.

Sarımsakları ezip süzme yoğurdun içine ekleyin. Margarini bir sos tenceresinde eritin.

Kıyma, salça ve önceden doğradığınız biberleri ekleyin. Kıymanın rengi dönene kadar iyice kavurun. Tuz ve baharatlarla tatlandırın.

Bir servis tabağına sırasıyla közleyip doğradığınız patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıymalı harçtan koyup sıcak servis yapın.



