Ali Poyrazoğlu çok sert konuştu: İş soytarılığa dönüştü

Rasim Öztekin, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun duayeni Kel Hasan Efendi’nin efsane kavuğunu 2016’da Ferhan Şensoy’dan devralmıştı. 20 Eylül’de de Harbiye Cemil Topuzlu’da düzenlenen törenle kavuğunu Baba Sahne’nin kurucusu, oyuncu Şevket Çoruh’a devretmişti. 74 yaşındaki duayen tiyatrocu Ali Poyrazoğlu çok konuşulacak ve tartışılacak açıklamalar yaptı. Ali Poyrazoğlu, “Bunun ısıtılıp ısıtılıp magazin malzemesi yapılması hoş değil. Halkı yanıttılar” dedi.

'Kavuk değil takke'

İşte Ali Poyrazoğlu’nun olay sözleri: “Her şeyden önce o kavuk İsmail Dümbüllü’nün kavuğu değil. O bir takke. Bunu alan da biliyor, veren de. İsmail Dümbüllü Ödülü’nü yıllar evvel ben almıştım. Kavuk konusunda işi maalesef soytarılığa dönüştürdüler. Çok üzücü. Daha da fazla konuşmak istemiyorum.” Ali Poyrazoğlu, Harbiye’de sahneleyeceği ‘Asi Kuş’ oyunu için sağlık çalışanlarına 300 bilet hediye ettiğini de söyledi.



