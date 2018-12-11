Ali Raif Dinçkök kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Bir süredir tedavi gören Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök, bugün hayata gözleirni yumdu. 74 yaşında hayatını kaybeden ünlü iş insanının hayat hiyakesi de bu üzücü haber sonrası gündem oldu.

ALİ RAİF DİNÇKÖK KİMDİR?

1944 yılında İstanbul’da doğan Ali Raif Dinçkök, lise öğrenimini Avusturya Lisesi’nde tamamlamıştır. 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve iş hayatına Akkök Holding’te başlamıştır. Akkök Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Dinçkök, çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktadır.