Magazin Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade'nin ikinci bebeklerinin ismi henüz belli değil

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade'nin ikinci bebeklerinin ismi henüz belli değil

Magazin

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade'nin ikinci bebeklerinin ismi henüz belli değil

2018’de Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturan Ali Sunal ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu 7 aylık hamile eşi ile önceki gün Bodrum Gölköy’de görüntülendi. Ali KESER / POSTA

17 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rahmetli Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, Mart 2018’de Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu. Çift, Ağustos 2019’da anne-baba olmuş, kızları Narin’i kucaklarına almıştı. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal 7 aylık hamile eşi ile önceki gün Bodrum Gölköy’deydi.

Nazlı Kurbanzade “Minik kızınızın adı belli mi?” sorusuna “Aklımızda birkaç isim var ama henüz netleştirmedik” yanıtını verdi.


İlgili Haberler
Ali Sunal'dan Didem Kınalı paylaşımı


Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Mehmet Coşkundeniz
Peki ya vicdan?
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
17 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Tacize karşı ne yapabilirsiniz?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Hemen dinleyin
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Yanlış hesap Bağdat'tan döner
Öner Döşer
Hande Kazanova
14 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
İnanması zor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ece Mumay: 10 yaşından beri kendi şarkılarımı yazıyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Altı ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı son haliyle olay yarattı