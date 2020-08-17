Türkiye Aliağa’daki orman yangını söndürüldü

Aliağa’daki orman yangını söndürüldü

Türkiye

Aliağa’daki orman yangını söndürüldü

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde çıkan orman yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

17 Ağustos 2020, Pazartesi 23:49 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Pınarcık mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çam ağalarının bulunduğu alanda çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 13 arazöz ve 3 helikopter, Aliağa Belediyesine ait 1 su tankeri ve 3 iş makinesi söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekipler, 1 saat süren müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü ifade edilirken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

İZMİR (İHA)


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