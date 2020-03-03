Onur Binay/posta.com.tr

Alibaba, Amazon ve Microsoft gibi her departmanı birinci sınıf yapay zeka çözümleriyle beslenen bir şirkete dönüştü. Çinli e-ticaret devi, yakın zamanda koronavirüsünü (COVID-19) teşhis etmek için de bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

Alibaba, yeni sisteminin corona virüsünü hastaların göğüs taramalarından %96 doğrulukla tespit edebileceğini öne sürüyor. Yapay zekanın virüsü tespit etmesi sadece 20 saniye sürüyor.

Rapora göre normalde doktorların insanlarda hastalığı teşhis etmesi, 300'den fazla görüntüyü değerlendirmeleri nedeniyle yaklaşık 20 dakika alıyor.

Sistem, 5.000 teyit edilmiş koronavirüs vakasından alınan görüntüler ve veriler üzerinde eğitildi. Aynı zamdan Çin'deki hastanelerde test edildi. İncelemenin raporuna göre, şu anda Alibaba'nın AI'sını en az 100 sağlık tesisi istihdam ediyor.

Ancak şehirdeki koronavirüsü tespit edebilen tek yapay zeka bu değil. Rakip sağlık kuruluşu Ping A, son zamanlarda buna çok benzer bir sistem duyurdu. Şirketin Smart City bölümü başkan yardımcısı Geoff Kau, “Akıllı görüntü okuma sistemi, lansmanından bu yana 1.500'den fazla tıbbi kuruma hizmet verdi. 5.000'den fazla hasta ücretsiz olarak akıllı görüntü okuma hizmeti aldı. Sistem, % 90'ın üzerinde bir doğruluk oranı ile yaklaşık 15 saniye içinde akıllı analiz sonuçları üretebiliyor.” dedi.

Bu tarz çözümlerin doktorlara daha iyi teşhis ve dolayısıyla daha iyi sonuçlar sunma konusunda yardımcı olacağı ise bir gerçek.