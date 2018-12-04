Alişan: Bebeğimiz Türk pasaportu taşıyacak!

Sanat dünyasında birçok isim çocuklarını yurt dışı vatandaşlığı alması için Amerika'da dünyaya getirirken, Alişan'dan Türk pasaportuna övgü dolu sözler geldi. Türkücü, eşi Buse Varol ve dostları Ece Erken'le Etiler'deki bir restoran çıkışı objektiflere yansıdı.

'EN FAZLA GİDER VİZE ALIRIZ'

Bebeklerini şubat ayının ilk haftası gibi kucaklarına alacaklarını söyleyen ikiliden Alişan, "Yurt dışında doğum yapanlara saygı gösteririz. Onların tercihi ama biz öyle hiç istemedik. Türk pasaportu taşıyacak olmasından ve bizim de Türk pasaportu taşıdığımızdan dolayı gururluyuz. Böyle bir şeye hiç gerek yok. En fazla gider, vize alırız" diye konuşurken araya giren Buse Varol ise "Amerika'da yaşamak isterse göndeririz tabi" sözüyle eşine destek çıktı. (Milliyet)

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