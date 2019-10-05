Alişan: Cimri sözü üzerime yapıştı

Eşi Buse Varol’la akşam yemeği yiyen şarkıcı, son günlerde tekrar gündeme gelen cimriliğiyle ilgili sorulara, “Aslında harcamalarımda kısıtlama yapmam ama cimri sözü üstümüze yapıştı, böyle gidiyor” diye yanıt verdi.

'Yaşasın 'Buse'li hayat!'

Geçen günlerde Demet Akalın ve Okan Kurt çiftiyle bir araya gelen Alişan 'Hiçbir masraftan kaçınmadım' notu ile fotoğraflarını paylaşmıştı. Demet Akalın da fotoğrafın altına 'Oy kanka be eskiden daha cimriydin valla yenge iyi geldi. Yaşasın “Buse’li” hayat!' yorumunu yazdı.





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