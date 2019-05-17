Alişan davette kılıçları çekti

Bebek Lokal’deki davete Alişan, eşi Buse Varol, Özge Ulusoy, Yonca Evcimik, Emel Yıldırım gibi isimler katıldı.

Çağla Şıkel tasarım sürecini anlattı.

'KAALE ALINMADIĞI HALDE KENDİNİ BİR ŞEY ZANNEDEN ÜNLÜLERİMİZ VAR'

Alişan da ünlülere, meslektaşlarına laf attı. “Hiçbir şekilde kaale alınmadığı halde ortalarda dolanan, kendini bir şey zanneden ünlülerimiz var!

Sesinin çok güzel olduğunu sanıp albüm çıkartanlar bile mevcut! Instagram’da takipçi satın alanlara da Allah akıl sağlığı versin.” diye konuştu.