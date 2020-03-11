Alişan: Dünya o zamanlar duruyor oğlum
Buse Varol ile mutlu bir hayat sürdüren Alişan, Burak ile baba-oğul pozunu, Instagram hesabından paylaştı.
11 Mart 2020, Çarşamba 15:22 Son Güncelleme:
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2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturan şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl oğlu Burak'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.
Önceki gün oğluyla çekildiği bir selfie'yi paylaşan Alişan, "Göğsüme uzanıyorsun ya, kalbinin atışını hissediyorum ya. Dünya o zamanlar duruyor işte oğlum" ifadelerini kullandı.