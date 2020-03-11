Alişan: Dünya o zamanlar duruyor oğlum

2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturan şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl oğlu Burak'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.

Önceki gün oğluyla çekildiği bir selfie'yi paylaşan Alişan, "Göğsüme uzanıyorsun ya, kalbinin atışını hissediyorum ya. Dünya o zamanlar duruyor işte oğlum" ifadelerini kullandı.

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