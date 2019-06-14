Alişan meydan okudu
Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol başta olmak üzere arkadaşları Demet Akalın, Okan Kurt, Sinan Akçıl ve Çağla Şıkel’i lunaparktaki yürek hoplatan oyuncağa binmeye davet etti
Alişan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin yüreklerini ağızlarına getirdi.
Bir lunaparkta çekilen videoyu paylaşan Alişan, 'Neredeyse bulup bineceğim' dedi.
ARKADAŞLARINA MEYDAN OKUDU
Eşi Buse Varol'u ve yakın arkadaşları Sinan Akçıl, Çağla Şıkel, Demet Akalın, Okan Kurt'u da paylaşımına etiketleyen Alişan, 'Hadi gidiyor muyuz?' diyerek herkese meydan okudu.
İşte Alişan'ın paylaşımı;
'KALP KRİZİNDEN ÖLEBİLİRİM'
Alişan'ın paylaştığı videoyu gören takipçileri ise, 'Çok korkunç', 'Milyarlar verseler binmem', 'Kalp krizinden ölebilirim', 'Sadece deli olanlar buna biner' yorumlarında bulundu.