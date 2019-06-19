Buse Varol, 43 yaşına giren eşi Alişan'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Partiyi gören Alişan'ın şaşkınlığı ise objektiflere böyle yansıdı;

Doğum günü pastasını kesmeden önce konuşma yapan Alişan, davetlileri gülme krizine soktu.

Alişan, 'Çok teşekkür ederim. İnanılmaz uğraşmışsın, hem maddi, hem manevi' deyince, Buse Varol 'Hiçbir şey harcamadım' cevabını verdi. Çiftin diyaloğu eğlenceli anlara neden oldu.

Öte yandan, Demet Akalın, Okan Kurt, Fatih Ürek, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra Buse Varol’un Alişan için düzenlediği doğum günü partisine katılan isimler oldu.