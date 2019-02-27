Türkücü Alişan ve oyuncu Buse Varol'un yeni doğan bebekleri Burak, bugün sünnet oldu.

Geçen günlerde Alişan'la barışan Demet Akalın da çiftin yanına giderek Burak bebeğin sünnetinden paylaşım yaptı: ''Paşam erkekliğe ilk adımı atıyor. Kurban olurum.''

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Bu paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısı şu sözlerle tepki gösterdi: ''Bu devirde halen sünnet yaptırıyorsanız ve bunun adına erkekliğe adım diyorsanız bu sadece bilgisiz hatta cahil olduğunuzun ispatıdır. Beyninizi kullanın lütfen."

"SİZ SÜNNETSİZ KULLANIYORSUNUZ SANIRIM"

Alişan ise takipçiye şu yanıtı verdi: "Aaa cahilliğimize verin lütfen. Siz sünnetsiz kullanıyorsunuz sanırım. İyi günler hanımefendi"



