Alişan'ı yıkan ölüm haberi! Kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti
Şarkıcı Alişan'ın 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.
21 Temmuz 2021, Çarşamba 02:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş bu gece hayatını kaybetti.
Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu.
Instagram hesabından paylaşım yapan Erbil şu açıklamada bulundu:
'Allah ailesine eşine sabı versin nur içinde yatsın.'
"TEK İSTEĞİMİZ DUA"
Geçtiğimiz hafta kardeşinin tedavi gördüğü hastanede görüntülenen Alişan, "Arkadaşlar bizi mazur görün sizden tek isteğimiz dua etmeniz" demişti.
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL-DHA