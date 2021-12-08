Şarkıcı Alişan, 13 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.30’da TRT 1 ekranlarında sevenleriyle buluşacak. 'Alişan ile Hayata Gülümse' programı, alanında saygın uzmanları, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimleri ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlayacak. Programda uzmanlar, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatacak, önemli noktaların altını çizecek. Ünlü isimlerin söyleşileri ve Şef Beyhan Budakçı’dan yemek tarifleri de programda yer alacak.