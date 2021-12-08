Alişan'ın yeni programı belli oldu
Geçtiğimiz yaz ayında abi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ve acı dolu günler yaşayan Alişan, aylar sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Alişan’ın yeni programının ismi belli oldu.
08 Aralık 2021, Çarşamba 15:21 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Alişan, 13 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.30’da TRT 1 ekranlarında sevenleriyle buluşacak. 'Alişan ile Hayata Gülümse' programı, alanında saygın uzmanları, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimleri ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlayacak. Programda uzmanlar, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatacak, önemli noktaların altını çizecek. Ünlü isimlerin söyleşileri ve Şef Beyhan Budakçı’dan yemek tarifleri de programda yer alacak.
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