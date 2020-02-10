Bilim & Teknoloji Alışılmışın dışında yeni bir virüs keşfedildi: Yaravirüs

Alışılmışın dışında yeni bir virüs keşfedildi: Yaravirüs

Bilim & Teknoloji

Alışılmışın dışında yeni bir virüs keşfedildi: Yaravirüs

Bilim insanları, genleri bilinenlerden farklı bir virüs keşfetti. "Gizemli virüsün" genlerinin en az yüzde 90'ına, daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanmadığı bildirildi.

10 Şubat 2020, Pazartesi 23:04 Son Güncelleme:
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Bilim insanları, genleri bilinenlerden farklı bir virüs keşfetti. Independent'in haberinde, Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde Pampulha yapay gölünden toplanan amiplerde keşfedilen "gizemli virüsün" genlerinin en az yüzde 90'ına, daha önceki viral çalışmalarda hiç rastlanmadığına işaret edildi. Brezilya mitolojisinde su kraliçesi Yara'dan esinlenerek "Yaravirus" ismi verilen virüsün, amipleri enfekte ettiği bilinenlerden önemli ölçüde küçük olduğu belirtildi.

Virüsü keşfeden ekip, biyolojik çalışmaların yer aldığı bioRxiv sitesinde "Yaravirüs" için "şaşırtıcı kökene ve filojeniye sahip yeni nesil bir amip virüsü" ifadesini kullandı.

Yaşamsal özellikleri araştırılıyor

Minas Gerais Federal Üniversitesi'nde virolog Jonatas Abrahao, keşfin, virüsler hakkında daha bilinmesi gereken çok şey olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Abrahao ekibiyle yeni virüsün yaşamsal özelliklerini araştırdıklarını söyledi.

AA

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