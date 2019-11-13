Alışveriş arabalarından norovirüs bulaşabilir

Swansea Bay Üniversitesi Sağlık Kurulu, kışın ishal ve kusmaya neden olan norovirüsün alışveriş arabaları yoluyla yayılabileceğini söyledi.

Yetkililer, hastaneler ve süpermarketler gibi yoğun bölgeleri ziyaret ettikten sonra insanları ellerini sabun ve suyla yıkamaya davet etti.

İki hafta kadar kısa bir sürede, sahil kasabasındaki hastanelerde bulunan 75 kişinin süpermarkete gittikten hemen sonra hastalığa yakalandığı anlaşıldı.

Her ne kadar norovirüs insanlar arasında kolay ve ciddi bir biçimde yayılıyorsa da, birkaç gün sonra kendi kendine kaybolma eğilimindedir.

Swansea sağlık kurulundan Joanne Walters ise konu ile ilgili şunları söyledi: “Özellikle tuvalete gittikten sonra, yemekten önce ve sonra, alışveriş arabalarını, kapı kollarını ve televizyonların uzaktan kumandalarını tuttuktan sonra ellerimize hijyen kazandırmak oldukça önemli.”

Hijyenik bir el için her zaman yalnızca su ve sabun kullanın. El dezenfektanları norovirüsü öldürmez. Grip dahil olmak üzere pek çok bakteri ve virüse karşı çalışsalar da, norovirüse etki etmezler.

Norovirüsten tam anlamıyla korunmak istiyorsak el ve yüz havlularımızı dahi katiyen kimseyle paylaşmamalıyız.

“Mide bağırsağına neden olan virüs” olarak da bilinen norovirüsün diğer semptomları arasında yüksek sıcaklık (38°C veya daha yüksek) ve baş ağrısı da bulunuyor.

Norovirüse kolay yakalanabilecek kadar hassas olduğunu düşünenlerin vakitlerinin çoğunu evde geçirmeleri ve virüsün insanlar arasında çok daha çabuk yayıldığı hastane ve toplu taşıt ortamlarına girmekten kaçınmaları öneriliyor.

Virüs, insandan insana yakın temas, aynı yüzeylere dokunmak veya başkasının ağzından yenilen yiyecekler yoluyla bulaşabiliyor. Tüm bunların bilincinde davranarak özellikle içinde bulunduğumuz mevsimde sıklıkla rastlanan norovirüsten korunmak mümkün.

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