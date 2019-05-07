Samsun'da bir alışveriş merkezinde çalışan H.D. (25) adlı genç kadın, bir kişinin döner kapıdan geçerken arkadan bacağına dokunup taciz ettiğini ve geri dönüp baktığında şahsın elindeki telefonunun kamerasının açık olduğunu görünce, etek altı fotoğrafının da çekilmiş olabileceğini de düşünerek durumu aynı alışveriş merkezinde bulunan eşine haber verdi.

TELEFONUNU ATIP KAÇMAYA BAŞLADI

Genç kadını taciz ettiği iddia edilen İ.S. (25) kadının kocasının yanına gidip telefona bakmak istemesi üzerine cep telefonunu yere atıp kaçmaya başladı.

Alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerince yakalanan İ.S., Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan İ.S., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İ.S., "cinsel taciz" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA