Alışveriş tutkunlarına müjde!

Her yıl düzenlediği kampanyalarla kasım ayında alışveriş festivali yapan Trendyol, 9-10-11 Kasım'da Büyük İndirim Günleri, 26 Kasım-01 Aralık tarihlerinde ise Efsane Günler ile geliyor.

Tekstil, ayakkabı ve aksesuar, ev tekstili ve dekorasyon, mobilya, beyaz eşya, elektronik, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok farklı kategoride milyonlarca ürün yüzde 80’lere varan indirimlerle Trendyol kullanıcılarını bekliyor.

Bu yıl başka!

Öte yandna Trendyol Group’tan yapılan açıklamaya göre bu yıl kasım ayında her zamankinden daha büyük kampanyaların gerçekleşeceği duyuruldu.

Hedef, 40 milyon ürün satışı, 500 milyon ziyaret, 20 milyar görüntülenme.