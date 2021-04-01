Gündem Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Gündem

Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a karşı kazanılan Karabağ zaferinde büyük rol oynayan SİHA'ların mimarı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a madalya takarak onurlandırdı.

01 Nisan 2021, Perşembe 14:36 Son Güncelleme:
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Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'ın envarterinde bulunan Türk SİHA'ları Ermenistan'ın korkulu rüyası oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ermenistan'a karşı kazanılan zaferde büyük rol oynayan SİHA'ların mimarı olan Selçuk Bayraktar'a madalya takdim edildiği belirtildi. 

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