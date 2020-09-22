Türkiye "Alkollü yolcu taşımıyorum" diyerek saldıran halk otobüsü şoförü açığa alındı

"Alkollü yolcu taşımıyorum" diyerek saldıran halk otobüsü şoförü açığa alındı

Türkiye

'Alkollü yolcu taşımıyorum' diyerek saldıran halk otobüsü şoförü açığa alındı

Kadıköy-Kurtköy hattında, katlanan bisikletiyle otobüsüne binen kadına ,“Ben alkollü yolcu taşımıyorum. Pis sarhoşlar” diyerek saldıran halk otobüsü şoförü açığa alındı. İşte Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberi...

22 Eylül 2020, Salı 09:40 Son Güncelleme:
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Katlanır bisikletlin günün her saati, tüm İETT araçlarında ücretsiz taşınabilmesine rağmen şoför bununla da yetinmeyip “Maymunluk yapıyorsun burada”, “Bunun bir de inerkeni var” diye de hakaret ve tehdit etti. Kadın bisiklet sürücüsünü darp etmeye çalışan maskesiz şoförü, araya giren yolcular engelledi. Olay, bisiklet sürücüsü kadın yolcunun, saldırı anını cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.

İBB lisansı askıya aldı 

Konuya ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından açıklama yapıp, “Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır” sözleriyle, şoförün açığa alındığını duyurdu.

ÖHO sistemi değişiyor 

Geçtiğimiz hafta İstanbul’daki toplu taşıma sistemini kökünden değiştiren kararla, İstanbul’da özel halk otobüsü sistemi kaldırıldı. İBB’nin sübvanse ettiği özel halk otobüsleri ile İstanbul Ulaşım Aş otobüsleri, İETT çatısı altında birleşti. Yeni sistem, İstanbul Valiliği’nin onayından sonra uygulamaya geçecek. Tüm otobüsler tek elden yönetilecek.

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