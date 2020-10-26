Allianz Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası yenilendi

Ürünü sadeleştirip, yeni üretim ekranları tasarlayan Allianz, acentelerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Tehlikeli Maddeler Sigortası’nın yeni versiyonunda poliçe düzenleme süresini 7 dakikadan 28 saniyeye düşüren Allianz, risk soruları hiyerarşisini değiştirerek acentelerine çok hızlı poliçe kesebilme kabiliyeti kazandırıyor. Hiyerarşi ve seçenek listelenme mantığı ile kullanıcının hata yapma ya da yanlış seçeneği seçip uyarı mesajı alma olasılığını ortadan kaldıran Allianz, acentelerine daha sade ve yalın ekranlar sunuyor.

Allianz, “Excel ile Araç Bilgisi Yükleme” fonksiyonu ile bu üründe sektörde bir ilke imza atıyor. Bu sayede kullanıcının çoklu araç girişini hızlı şekilde bitirmesi sağlanıyor. İşletme ekli liste ile birden fazla işletmeyi tek poliçe içerisinde teminat altına alabilen Allianz, sektörde başka örneği olmayan bu uygulama ile de fark yaratıyor. Ürünün yeni versiyonunda tarife değişikliğine de giden Allianz, müşterilerine uygun maliyetle teminat sağlarken acentelerine de daha çok komisyon olanağı sunuyor. Ürünün yeni versiyonunda ayrıca TCKN ile hızlı ve fonksiyonel unsur ataması yapabilme olanağı sunuldu, riziko adres giriş alanı da kullanıcı dostu hale getirildi.

Acentelere destek veriyoruz

Zorunlu Tehlikeli Maddeler Sigortası’nın yeni versiyonunda eskisine göre çok daha kolay, anlaşılır içeriklerle en hızlı şekilde poliçe oluşturabildiklerini belirten Allianz Türkiye Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün; “Pandemi nedeniyle piyasa koşullarının ve satın alma trendlerinin hızla değiştiği, tüketici ihtiyaçlarının yeniden şekillendiği yeni dünya düzeninde de projelerimizin merkezine acentelerimizi koyuyoruz. Acentelerimizin iş süreçlerini daha verimli ve kolay bir hale getirmek hedefiyle sürekli aksiyon alıyoruz. Zorunlu Tehlikeli Maddeler Sigortası’nda yaptığımız yeniliklerle sektörde fark yaratırken, şirketimiz için son derece stratejik öneme sahip acentelerimize destek vermeye devam ediyoruz” dedi.



