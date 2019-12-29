Alman Köprüsü (Göksu Viyadüğü) nerede?

Sultan II. Abdülhamid tarafından öngörülen Haydarpaşa’dan Bağdat-Halep-Şam’a kadar demiryolu ağı kapsamında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Göksu Nehri üzerindeki vadiye yapılan Göksu Viyadüğü yıllara meydan okuyor. Bağdat Demiryolu kapsamında Almanlar tarafından Adana’da yapılan Varda Köprüsü (Alman Köprüsü) ile benzer özelliklere sahip Göksu Viyadüğü de Almanlar tarafından yapıldı. Almanların mühendisliğini yaptığı köprüde Türk işçile çalıştı.

35 metre yükseklikte

17 Temmuz 1927 tarihinde yapımına başlanan köprüye malzemeler develerle taşındı. Gölbaşı ilçesindeki Alman Köprüsü 20 ayda tamamlandı. 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde olan köprüde 12 ayak, 7 kemer bulunuyor. Göksu Nehri üzerinde güneybatı - kuzeydoğu yönünde uzanan köprünün kemer genişliği 3 metre 97 santim, tabliye genişliği ise 4 metre 92 santim.

2005 yılında yürüme yolu yapıldı

Mühendislik harikası olarak değerlendirilen ve ismi Alman Köprüsü olarak tarihe geçen köprü, 90 yıldan beri yük ve yolcu taşıyor. Her yıl binlerce ton demir madeni trenlerle bu köprüden geçiyor. Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ kapsamına alınan köprüye 2005 yılında yürüme yolu yapıldı.

Göksu Viyadüğü (Alman Köprüsü) nerede?

Bağdat Demiryolu kapsamında Almanlar tarafından Adana'da yapılan Varda Köprüsü (Alman Köprüsü) ile benzer özelliklere sahip Göksu Viyadüğü de Almanlar tarafından yapıldı. Gölbaşı ilçesindeki Alman Köprüsü 20 ayda tamamlandı. 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde olan köprüde 12 ayak, 7 kemer bulunuyor.



