Almanya evcil hayvanlar için corona virüs testleri üretecek

Alman veterinerler, virologların hastalığa duyarlı olduklarını bulduktan sonra kediler ve köpekler için bir corona virüs testi sunmaya başlıyor. Berlin Serbest Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Covid-19'un evcil hayvanlara yayılıp yayılmadığını tespit etmek için insandakilere benzer PCR testleri üretmeye başladı. Bir virolog, kedilerin köpeklerden daha savunmasız olduğunu ve 'taşıyıcı' olabileceğini söyledi. Bununla birlikte, evcil hayvanlarından enfekte olmuş hiçbir insan vakası bildirilmedi. Belçikalı yetkililer geçen ay enfekte olmuş bir kedinin ilk vakasını duyurdu ve daha sonra Hong Kong'da bir vaka daha bildirildi.

Almanya hayvan testlerine geçerken, İngiltere de dahil olmak üzere diğer ülkeler hala insanları test etme konusunda gerideler. Almanya günde yaklaşık 70.000 kişiyi test ederken, pazar günü İngiltere, İskoçya ve Galler'de sadece 13.069 test yapıldı.

Viroloji profesörü Klaus Osterrieder, virüsün insanlardan evcil hayvanlara geçebileceğine dair işaretler olduğunu, ancak kesin kanıt olmadığını söyledi.

Osterrieder, "Virüsün doğal koşullar altında insandan evcil hayvana bulaşması mümkün görünüyor. Özellikle kedilerin virüse karşı hassas olduğuna dair artan kanıtlar var. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, kedilerin virüsün taşıyıcısı olmalarının köpeklerden daha olası olduğunu gösteriyor" dedi.

Boğaz çubukları üzerindeki testlere ek olarak, Berlinli araştırmacılar virüsü daha ayrıntılı analiz edebilecek başka bir inceleme sunmaya hazırlanıyor.







