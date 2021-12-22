Dünya Almanya Meclisi'nde koronavirüs alarmı!

Almanya Meclisi'nde koronavirüs alarmı!

Dünya

Almanya Meclisi'nde koronavirüs alarmı!

Almanya Federal Meclisi'nde isimleri açıklanmayan 2 milletvekilinde Omicron ve Delta varyantı tespit edildi.

22 Aralık 2021, Çarşamba 16:10 Son Güncelleme:
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Alman Federal Meclisi’nde Covid-19 önlemleri tartışılırken, 2 Alman milletvekilinin Covid-19’a yakalandığı öğrenildi. 

Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi oldukları açıklanan vekillerin birinde Omicron, diğerinde ise Delta mutasyonu tespit edildi.

İki milletvekilinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından toplantıda bulunan Savunma Komisyonu üyeleri de tedbirler kapsamında karantinaya alındı.

Covid-19’a yakalanan milletvekillerinin kimliği ise açıklanmadı.

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