Almanya Meclisi'nde koronavirüs alarmı!
Almanya Federal Meclisi'nde isimleri açıklanmayan 2 milletvekilinde Omicron ve Delta varyantı tespit edildi.
22 Aralık 2021, Çarşamba 16:10 Son Güncelleme:
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Alman Federal Meclisi’nde Covid-19 önlemleri tartışılırken, 2 Alman milletvekilinin Covid-19’a yakalandığı öğrenildi.
Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi oldukları açıklanan vekillerin birinde Omicron, diğerinde ise Delta mutasyonu tespit edildi.
İki milletvekilinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından toplantıda bulunan Savunma Komisyonu üyeleri de tedbirler kapsamında karantinaya alındı.
Covid-19’a yakalanan milletvekillerinin kimliği ise açıklanmadı.