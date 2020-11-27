Almanya, plastik poşet kullanımını yasaklıyor
Almanya Federal Meclisi, Ocak 2022'den itibaren marketlerde plastik poşet kullanımının yasaklanması doğrultusunda karar aldı.
27 Kasım 2020, Cuma 11:20 Son Güncelleme:
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Almanya’da Federal Meclis’in aldığı kararla, Ocak 2022’den itibaren marketlerde plastik poşet kullanımı yasak olacak. Meyve ve sebze bölümünde bulunan ince plastik poşetlerin ise karardan muaf tutulacağı açıklandı.
Çevre Bakanı Svenja Schulze, “Plastik poşet kaynak israfının özüdür” dedi. Schulze, plastik poşet yerine alışveriş sepetleri ve yıkanabilir bez torbaların iyi alternatifler olduğunu söyledi.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ise yasağının sembolik olduğunu ve ülkede kullanılan plastik poşetlerin tüm plastik kullanımının yüzde birini kapsadığını belirtti.
DHA